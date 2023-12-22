После инцидента аэропорт был закрыт на прилет и вылет.

Выкатившийся за пределы полосы в Саранске самолет отбуксировали на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе госкомтранса Мордовии.

Инцидент произошел вечером 5 февраля в аэропорту "Саранск". Сообщалось, что самолет Superjet авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Пассажиры были высажены с борта с помощью штатного трапа. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером в понедельник после инцидента аэропорт был закрыт на прилет и вылет. Пассажиры, которые собирались в Москву, были доставлены на автобусе в аэропорт Пензы, откуда позже вылетели в столицу. Со среды, 7 февраля, аэропорт будет работать в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что из-за пьяных пассажирок в Пулково пришлось посадить самолет.

Видео: ВКонтакте / Госкомтранс Республики Мордовия