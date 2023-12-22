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Из-за пьяных пассажирок в Пулково пришлось посадить самолет

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Дебоширки ругались матом и шумели.

Самолет из Пулково не смог долететь до Египта из-за пьяных пассажирок. Девушки перед вылетом изрядно напились и устроили дебош в самолете. Дамы ругались матом и вели себя вызывающе. Об этом в своем tg-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 1 февраля. Самолет пришлось посадить через несколько минут. В настоящее время хулиганки доставлены в отдел полиции. Вместо отдыха им грозит штраф.

Добавим, что видео опубликовано в формате "немого кино". Вероятно, пассажирки использовали много грубых слов.

Ранее на Piter.tv писали, что китайский визовый центр в Петербурге временно закроют.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: египет, пулково, пьяные пассажиры, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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