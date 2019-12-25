ЗакС Петербурга окончательно запретил шуметь по утрам в субботу

Теперь всем нарушителям "закона тишины" в этот день будет грозить штраф.

В среду, 7 декабря, депутаты ЗакСа Петербурга приняли в третьем окончательном чтении поправки в кодекс административных правоотношений региона относительно выходных дней, которыми с этого момента стали суббота и воскресенье. Изменения касаются части, регулирующей тишину и покой петербуржцев.

Напомним, что рассмотрение законопроекта началось для сбалансирования регионального и федерального законов. До этого шум в многоквартирных домах Петербурга был запрещён по утрам до 12:00 по выходным и праздникам, однако не уточнялось, какие именно дни считать выходными. На общероссийском уровне выходным считалось только воскресенье, а второй день в условиях пятидневки устанавливался коллективным договором или правилами внутреннего распорядка работы предприятия.

Напомним, что за нарушение "закона о тишине" с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 и до 12:00 в выходные в Северной столице предусмотрен штраф в размере от 500 до 5 тыс. рублей для обычных граждан, от 25 до 50 тыс. рублей – для отдельных работников, и до 200 тыс. рублей – для организаций.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга приняли новые полномочия по обращению с животными.

Фото: Pxhere