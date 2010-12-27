Выходные жителям Северной столицы испортят кратковременные дожди

В наступившие выходные петербуржцев ожидают понижение температур, а также кратковременные дожди на территории Санкт-Петербурга и его ближайших окрестностей.

В наступившие выходные петербуржцев ожидают понижение температур, а также кратковременные дожди на территории Санкт-Петербурга и его ближайших окрестностей.

В прогнозе сказано, что сегодня, 29 июня, по небу будут плыть облака, иногда сквозь них будут пробиваться солнечные лучи. Осадки в виде дождя пойду ближе ко второй половине дня. Воздух успеет прогреться до плюс 20 градусов. По Санкт-Петербургу также будет гулять ветер.

Завтра, в воскресенье, 30 июня, погода останется такой же с той лишь разницей, что температура воздуха в дневное время увеличится на один градус. В ночное же время суток она будет равняться 13 градусам.