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Выходные в День народного единства отпусками и отгулами продлят 14% петербуржцев
Вчера, 12:59
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Выходные в День народного единства отпусками и отгулами продлят 14% петербуржцев

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63% опрошенных намерены отдохнуть в домашней, семейной обстановке, или с друзьями.

После Дня народного единства отпуска и отгулы планирует брать 14% жителей Северной столицы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Чаще всего стремятся продлить себе выходные петербуржцы в возрасте до 34 лет (21% респондентов). Кроме того, 63% опрошенных намерены отдохнуть в домашней, семейной обстановке, или с друзьями. Ещё 16% будут работать, а 3% наметили для себя мини-отпуск с поездкой за город.

Напомним, что выходные дни в честь праздника продлятся с 4 по 6 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что число петербуржцев, которым не хватает зарплаты на основные нужды, возросло до 43%.

Фото: Pxhere

Теги: праздники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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