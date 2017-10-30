За остановку на желтых "вафельницах" автомобилистов будут штрафовать

За нарушения ПДД водителям грозит штраф 1000 рублей.

С 28 апреля вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. На российских перекрестках появятся отмеченные желтой разметкой зоны, останавливаться на которых будет запрещено. За нарушение ПДД автомобилистам придется заплатить штраф 1000 рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Желтые пересекающиеся линии, получившие от водителей неофициальное название "вафельницы", будут обозначать зоны, в которых запрещено останавливаться. Такая разметка появится на российских перекрестках. На дорогах на расстоянии не более 30 метров установят новый знак "Участок перекрестка", который будет предупреждать о "вафельнице". За нарушения ПДД водителей будут штрафовать на 1000 рублей.

Желтая разметка наносится в Москве с 2015 года, правда раньше она работала в тестовом режиме. 20 октября 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введение новшества на всей территории страны. Напомним, новые правило вступают в силу с 28 апреля.

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Скриншоты: pddmaster.ru, pddrussia.ru