Видео: Выехал последний из «Крестов»

Самое известное пенитенциарное учреждение страны опустело 22 декабря

Из следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной был вывезен последний арестант.

«Фонтанке» стало известно, что вечером 22 декабря из изолятора в Колпино отправился последний «КамАЗ». Ещё сегодня была информация о том, что переезд будет окончен только в конце нового года, но в УФСИН решили уложиться за неделю. За переездом следил начальник УФСИН Петербурга и области Игорь Потапенко, как сообщает 47News.

Последним арестантом из тысячи перевезенных оказался 39-летний Александр Тупицын, который обвинялся в покушении на кражу в Приморском районе Петербурга.

1 декабря 2017 года «Кресты» отметили 125-летие. Они представляют два пятиэтажных здания, которые были построены в 1884-1892 годах.

Видео: "Фонтанка"



