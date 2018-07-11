Выдворенный из Латвии ветеран проходит лечение в Петербурге

Несмотря на заболевания пожилого человека, его депортировали из Латвии.

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд лечится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге. Ранее его депортировали из Латвии, сообщило "ТАСС".

Нордвинд находится в Академии уже неделю. По его словам, за этот период медикам удалось его подлечить, однако аритмия полностью еще не снята.

Причиной для депортации из зарубежного государства послужило аннулирование вида на жительство. Из-за плохого самочувствия Норвинда госпитализировали, однако потом передали пограничникам. На границе с Россией мужчину встретили медики.

Фото: vmeda.org