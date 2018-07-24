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В океанариуме новорожденным выдрам выдали паспорта
Сегодня, 10:40
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nastya960

В океанариуме новорожденным выдрам выдали паспорта

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Потомки выдр Фифы и Тихона родились в прошлом месяце.

Новые жильцы петербургского океанариума получили ветеринарные паспорта. Потомки выдр Фифы и Тихона родились в начале сентября, 17 октября их осмотрел ветеринар. Об этом сообщили  в океанариуме.

Их осмотрел ветеринар и чипировал. Во время осмотра мы узнали, что малыши здоровы, хорошо растут. Это девочка и мальчик. Мальчик покрупнее – 340,45 грамма, девочка изящнее – 321,95 грамма.

Петербургский океанариум

Но детеныши пока что ничего не видят, так как еще не открыли глазки. Также сотрудники объявили конкурс на лучшие имена для маленьких выдр. Результаты объявят 25 октября и победитель получит пригласительный в океанариум.  

Также в начале сентября в петербургском океанариуме у белоперых рифовых акул родился детеныш.

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский Океанариум

Теги: выдры, петербургский океанариум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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