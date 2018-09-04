Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:40
0
Rybka123
91
Код вставки плеера

Видео: Пежо сбил девушку на пешеходном переходе

0
 
 

Пострадавшая осталась жива, однако самостоятельно подняться не смогла.

Накануне, в Василеостровском районе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент случился днем, 3 сентября, на пересечении Малого проспекта и 18/19 линии В.О. Белый "Пежо" под управлением автоледи при повороте сбил пешехода, переходившего дорогу на зелёный свет. Как видно из ролика пострадавшая осталась жива, однако самостоятельно подняться не смогла.

Ранее на Piter.TV: В ДТП на Дунайском два ребенка пострадали в аварии с неизвестным водителем

Видео: vk.com/spb_today

Теги: дтп в васильевском районе , пежо сбил девушку , пешехода сбили на переходе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

5