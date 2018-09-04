Видео: Пежо сбил девушку на пешеходном переходе

Пострадавшая осталась жива, однако самостоятельно подняться не смогла.

Накануне, в Василеостровском районе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент случился днем, 3 сентября, на пересечении Малого проспекта и 18/19 линии В.О. Белый "Пежо" под управлением автоледи при повороте сбил пешехода, переходившего дорогу на зелёный свет. Как видно из ролика пострадавшая осталась жива, однако самостоятельно подняться не смогла.

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Видео: vk.com/spb_today