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На пешеходном переходе у метро "Площадь Восстания" сбили пешехода

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В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

Редакции Piter.TV стало известно, что в 10:19 в воскресенье, 19 апреля, на Невском проспекте произошло ДТП. 

На кадрах с места аварии видно, что на пешеходном переходе у "Площади Восстания" молодой человек решил перебежать проезжую часть на красный свет светофора. В последний момент пострадавший увидел двигающийся на него кроссовер и попытался изменить траекторию бега, а водитель, в свою очередь, не успел затормозить. 

В каком сейчас состоянии находится пострадавший пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов женщина ударила мужа ножом во время ссоры.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, петербург, пешехода сбили на переходе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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