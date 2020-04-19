На пешеходном переходе у метро "Площадь Восстания" сбили пешехода

Редакции Piter.TV стало известно, что в 10:19 в воскресенье, 19 апреля, на Невском проспекте произошло ДТП.
На кадрах с места аварии видно, что на пешеходном переходе у "Площади Восстания" молодой человек решил перебежать проезжую часть на красный свет светофора. В последний момент пострадавший увидел двигающийся на него кроссовер и попытался изменить траекторию бега, а водитель, в свою очередь, не успел затормозить.
В каком сейчас состоянии находится пострадавший пока неизвестно.
Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов женщина ударила мужа ножом во время ссоры.
Видео: Piter.TV
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