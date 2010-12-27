В ДТП на Дунайском два ребенка пострадали в аварии с неизвестным водителем

Полиция разыскивает автомобилиста, сбежавшего с места аварии без машины.

В Московском районе Петербурга в результате массовой аварии было госпитализировано три человека. Инцидент произошел утром 4 сентября на пересечении Дунайского и Витебского проспектов.Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель "Рено Сандеро" столкнулся с "Хондой". За первым транспортным средством находился 54-летний местный житель. Владельца второй иномарки установить на данный момент не удалось.

В "Рено" пострадали пассажиры. Среди них 35-летняя женщина, четырехлетняя девочка и мальчик восьми лет. Первые двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. мальчик находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы событий предполагают, что "Хонда" может быть угнана, потому что правоохранительные орган снимали отпечатки с руля машины.

Напомним, что на Ветеранов автомобиль сбил дорожный знак из-за аварии.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб