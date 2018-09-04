Видео: на Ветеранов автомобиль сбил дорожный знак из-за аварии

Жертв нет.

В Кировском районе Петербурга вечером 3 сентября на пересечении проспекта Ветеранов и Маршала Жукова столкнулись автомобили. В результате аварии одно из транспортных средств влетело в дорожный знак пешеходного перехода. Об этом сообщают очевидцы.

По данным участников движения, ставших свидетелями ДТП, после удара один из водителей расставил на проезжей части предупреждающие ограничители. Автовладелец отделался легкими ушибами. На место были вызваны представители ДПС и экстренных служб.

Информации о пострадавших нет Очевидцы отмечают, что одна из иномарке едва не сбила людей на дороге, но все обошлось без травм.

Фото и видео: Piter.tv