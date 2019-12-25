В Ленобласти на видеонаблюдение за сдающими ЕГЭ потратят 25 миллионов рублей

Электронный аукцион состоится 16 марта.

Организация видеонаблюдения во время проведения единого государственного экзамена в Ленобласти обойдется более чем в 25 миллионов рублей. Данная информация появилась на сайте государственных закупок.

Электронный аукцион по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 47 регионе состоится 16 марта. Средства будут выделены из областного бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно подключить камеры в 43 учебных учреждениях Ленобласти, а также четырех зданиях, где работы будет проверять экзаменационная комиссия. Видеонаблюдение будет во всех кабинетах, где выпускники будут сдавать экзамены.

Ранее в Выборгском районе прошел репетиционный экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ.

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