В Выборгском районе прошел репетиционный экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ

Выпускникам, планирующим поступать в вузы, необходимо было выполнить работу, состоящую из двух частей, включающих в себя 27 заданий.

В среду, 18 февраля, более 500 выборгских выпускников 11 классов приняли участие в репетиционном экзамене по русскому языку по материалам ЕГЭ. Испытания школьники проходили в своих образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выпускникам, планирующим поступать в вузы, необходимо было выполнить работу, состоящую из двух частей, включающих в себя 27 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа и 30 минут. Тем, кто не собирается поступать в вузы, за 2 часа 30 минут нужно было сделать 26 заданий базового уровня.

Результаты пробного экзамены будут известны уже в начале марта.

На прошлой неделе девятиклассники Выборгского района прошли итоговое собеседование по русскому языку.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО