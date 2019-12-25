Девятиклассники Выборгского района пройдут итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля

Школьникам предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Выпускники 9-х классов Выборгского района в среду, 10 февраля, пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Интеллектуальное испытание организовано в образовательных организациях по месту обучения школьников и проходит в очном и дистанционном форматах. Участие в собеседовании примут 1458 учеников, 5 из них – дистанционно.

Школьникам предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. На все задания в среднем будет дано 15 минут. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды смогут выполнять задания в течение получаса.

После прохождения собеседования на проверку и обработку материалов отведено до 5 дней. Результаты станут известны до 15 февраля. Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для тех, кто получит "незачет" или не сможет явиться на собеседование 10 февраля, предусмотрены резевные дни – 10 марта и 17 мая.

Успешное прохождение собеседования является условием допуска к государственной итоговой аттестации.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО