В Выборге наградили участников конкурса "ProДвижение"

В рамках конкурса были подведены итоги в сфере молодежной политики за 2020 год.

В Выборге состоялся финал конкурса "ProДвижение", в рамках которого были подведены итоги в сфере молодежной политики за 2020 год. В связи с пандемией на мероприятие было приглашено ограниченное количество участников и соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

Награждение победителей состоялось в здании совета депутатов. В числе гостей – глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Николай Шишкин.

Уверен, что в этом зале сегодня собрались молодые люди, для которых благополучие ближнего и работа на результат – важные ориентиры. Спасибо вам за активную гражданскую позицию, неравнодушие к жизни города и района". Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Конкурс "ProДвижение" проводится уже четвертый год подряд. По словам активистов, он помогает укреплять межвузовские связи между студенческими советами и молодежными активами.

Мы вами гордимся, и мы уверены, что наше будущее в надежных руках, вы вместе с нами, вы помогаете старшему поколению, вы живете современной жизнью, получаете достойное образование. Хочется надеяться, что вы свои силы и энергию в Выборгский район, и он будет процветать. Николай Шишкин, заместитель главы районной администрации

Затем состоялось чествование победителей и призеров конкурса в традиционных номинациях: "Творческая личность", "Открытие года", "Активист года", "Лучший Совет молодежи".

Победителем в номинации "Творческая личность" стал Владислав Гуляев. Лауреатом II степени - Кристина Рыжухина. Лауреатом III степени - Яна Ремета.

Лауреатом I в номинации "Открытие года" стал Алексей Чистяков (Первомайский Совет молодежи). Лауреатом II степени – Михаил Мурунов (Светогорский Совет молодежи). Лауреатом III степени – Артем Минаев (Первомайский Совет молодежи).

Лауреатом I в номинации "Активист года" стала Дарья Ильичева (Выборгский Совет молодежи). Лауреатом II степени – Кирилл Лыжин (Рощинский Совет молодежи). Лауреатом III степени – Анастасия Чеверда (Приморский Совет молодежи).

Лауреатом I степени в номинации "Лучший Совет молодежи" признан Рощинский Совет молодежи. Лауреатом II степени – Приморский Совет молодежи. Лауреатом III степени – Первомайский Совет молодежи.

Кроме того, по результатам конкурса "Ячейка РДШ" лауреатом I степени объявлен актив школы №13 города Выборга.

Выборгский район является одним из локомотивов Ленобласти в сфере молодёжной политики. Евгений Игнатьев, специалист по развитию муниципальной молодежной политики комитета по молодежной политике Ленобласти

Сами активисты отметили, что не представляют для себя другой жизни. Помощь людям, активная жизненная позиция и неравнодушие – их главные принципы.

Ранее в Выборге наградили лучших спортсменов по итогам 2020 года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"