Эти хищные рыбы плавают в основном на мелководье.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что петербургский блогер показал нерестящихся на Ладоге налимов. Соответствующее видео появилось на канале "Каждой твари по паре" натуралиста Павла Глазкова.

Эксперт отметил, что в этом году из-за аномально теплой зимы акватории Петербурга и ленобласти так и не сковал лёд. Именно по этой причине биолог смог понаблюдать ночью за интимной жизнью налимов.

"Около самки постоянно держатся два наиболее активных самца. А в радиусе метра я насчитал ещё пять женихов в ожидании начала таинства", —сказано в сообщении.

Известно, что налим обитает исключительно в пресной воде. Эти хищные рыбы и они в основном плавают на мелководье.

Ранее мы сообщали о том, что ленинградский зоопарк показал трюки медведицы Хаарчааны ради тортика.

Фото:Каждой твари по паре / Павел Глазков/вк