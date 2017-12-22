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Видеоблогер Ларин рассказал о новом клипе

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В начале декабря на территории отеля Crowne Plaza собрались SMM-щики со всей России, чтобы посетить конференцию IGCONF.

Организаторы подготовили обширную программу, в которой приняли участие эксперты SMM-области, обсудили новые инструменты в VK, Facebook, Telegram, Youtube и в других социальных сетях. В качестве спикера конференцию посетил и блогер Дмитрий Ларин, известный как "злой Ларин". 

Дмитрий рассказал PiterTV о том, что сейчас занимается съемками нового клипа. Не сказал на какую песню клип, но поделился, что это будет "прецендент" в русском ютубе. 

Это будет очень забавно. И прецендентов в русском видеомэйкинге, по-крайней мере блог-сферы не было ничего подобного точно. Это я могу заявлять со всей чистотой своей души. Я думаю скоро выпустим, нам осталось совершить несколько съемочных дней. Все это свести и смонтировать. Сам всем буду заниматься, все контролировать. Людей очень немного, это я и Роман Интерал, если интересно - можно загуглить. Мы два режиссера, мы два сценариста, я - актер, я - монтажер, постановщик. 

Дмитрий Ларин, видеоблогер


Также, Дмитрий поделился, что съемки проходили в лесу, потому что видео снимается по мотивам рассказов Джека Лондона. 

Видео и фото - PiterTV

 

Теги: блогер , ларин , ютуб
Категории: Новости СПб

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