Видео: жители Первомайского отметили 75-летие поселка

Празднование началось с массового шествия жителей через весь поселок.

Жители Первомайского в праздничной атмосфере встретили очередной юбилей родного поселка. В этом году небольшому населенному пункту исполнилось 75 лет. К такому солидному возрасту поселок зменился до неузнаваемости и продолжает ежегодно изменяться. В отличие от многих других небольших поселков, в Первомайском есть жизнь, развитие, а что главное - рабочие места. И их количество продолжает увеличиваться с каждым годом.

В честь праздника жители Первомайского прошли торжественным шествием от здания школы до администрации. По примерной оценке в шествии приняло участие не менее 300 человек, что является огромной цифрой для такого небольшого населенного пункта.

Празднование продолжилось на стадионе, где глава поселения поздравил собравшихся с значимой датой, а творческие коллективы выступили с красочными номерами.

Видео: Piter.TV