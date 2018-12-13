Видео: возложение венков к воинским захоронениям в Выборге

В составе масштабной процессии представители районной администрации возложили венки к воинским захоронениям.

Представители районной и городской администраций, совета депутатов, а также силовых ведомств и Дома молодежи совершили традиционное возложение венков на захоронения бойцов, погибших в период Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава районной администрации Геннадий Орлов и глава района Дмитрий Никулин.

Всего процессия посетила пять захоронений, начав с мемориала "Петровка", посетив "Южное кладбище", Братское захоронение "4 км", захоронение №69 и завершив путь памяти на захоронении №64 в поселке Черкасово.

На южном кладбище, возле часовни Георгия Победоносца прошла панихида по павшим воинам. По словам проводившего панихиду священника, День победы для русского народа по значимости является второй пасхой.

Видео: Piter.TV