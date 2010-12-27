Новая развязка на "Экспофорум" не будет построена на костях

Об это заявил Комитет развития транспортной инфраструктуры.

26 декабря КРТИ заявил, что направление транспортной развязки на «Экспофорум», которую строят к Чемпионату мира по футболу-2018, будет изменено в случае, если на участке обнаружат воинские захоронения. Об этом сообщил председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, отвечая на вопрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Харлашкин отметил, что для поисков захоронений будет сформирован поисковый отряд из военнослужащих ЗВО после согласования командующим округом Андреем Картаполовым.

Также депутат отметил, что воинские захоронения не являются новостью. Поисковые работы планируется завершить до декабря 2017 года.

Стоит отметить, что смольный и Минобороны узнали о кладбище еще пять лет назад, но из-за серии подписей чиновников этот факт оказался погребен и забыт.