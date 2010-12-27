Строительство развязки к "Экспофоруму" не затронет воинские захоронения

Смольный думает над новым проектом дорожной развязки в обход места захоронения солдат.

Представители пресс-службы фракции “Яблоко” по Санкт-Петербургу рассказали о том, что Смольный “передумал” давать добро на проведение дорожной развязки к “Экспофоруму”. Отмена ранее одобренного плана произошла из-за того, что один из участков дороги должен был приходиться на месте воинских захоронений. Сейчас администрация города допускает возможность перепроектирования такого пути.

Лидер партии по региону Борис Вишневский заявил, что в ходе личного разговора с вице-губернатором БФК Михаилом Мокрецовым, тот назвал проект “развязкой на костях”. Поэтому финансирование проекта временно отложено. Власти города хотят разработать такую систему, которая не будет затрагивать могилы погибших солдат.

Напомним, что инициатива о прекращении строительства развязки у конгрессно-выставочного центра была предложена именно руководством “Яблока”. Предложение поступило после того, как рабочие разрыли захоронения. Губернатор Санкт-Петербурга счел необходимым внести изменения в проектную документацию и объявил о приостановке мероприятий на данном участке.