Видео: волонтеры Выборга предложили назвать в честь себя улицу

В выставочном зале "Выборг-город воинской славы" прошла встреча волонтеров с бывшим главным архитектором Выборга, Олегом Лиховидовым.

Необычное предложение выдвинули волонтеры Дома молодежи Выборга на встрече с Олегом Лиховидовым (помощник главы администрации МО "Выборгский район"). За заслуги перед городом, молодые добровольцы предложили назвать в честь себя улицу. С чем Олег Лиховидов согласился, правда, назвав два условия: во-первых улица расположится в новом микрорайоне города, который еще даже не начал строиться, а во-вторых, волонтеры должны будут принять непосредственное участие в её строительстве.

На встрече также обсуждалось благоустройство Выборга за последние пять лет. Экс-главный архитектор города рассказал о том, как зарождались проекты благоустройства, а также о том, с какими сложностями столкнулся город в ходе их реализации. Встречу посетило около 30 человек.

Видео, фото: Piter.TV