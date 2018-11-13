Видео: водоочистные сооружения в Каменногорске введены в эксплуатацию

Инициатором эксплуатации водоочистных сооружений выступил комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти.

В минувшую пятницу, 9 ноября, состоялась торжественная церемония открытия водоочистных сооружений в Каменногорске. Инициатором эксплуатации водоочистных сооружений выступил комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти.

месте с председателем комитета по ЖКХ Ленинградской области Сергеем Кузьминым, главой администрации Выборгского района Геннадием Орловым, главой администрации Каменногорского городского поселения Натальей Михайловой, главой муниципального образования Василием Гусевым, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Анатолием Черноморцем, а также представителями областного Водоканала и подрядчика они ознакомились с процессом водоочистки. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Стоимость реконструкции составила более 325 млн рублей, из которых 300 млн выделено из бюджета Ленобласти. Мощность водозаборных и водоочистных сооружений составила 4000 куб. Участниками открытия стали представители общественности Каменногорского городского поселения.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.TV