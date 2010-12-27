Водоочистные сооружения в Каменногорске введены в эксплуатацию

Инициатором эксплуатации водоочистных сооружений выступил комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти.

В минувшую пятницу, 9 ноября, состоялась торжественная церемония открытия водоочистных сооружений в Каменногорске. Инициатором эксплуатации водоочистных сооружений выступил комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основными участниками мероприятия стали представители общественности Каменногорского городского поселения.

Вместе с председателем комитета по ЖКХ Ленинградской области Сергеем Кузьминым, главой администрации Выборгского района Геннадием Орловым, главой администрации Каменногорского городского поселения Натальей Михайловой, главой муниципального образования Василием Гусевым, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Анатолием Черноморцем, а также представителями областного Водоканала и подрядчика они ознакомились с процессом водоочистки. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Завершением торжественного мероприятия стало проведение обзорной экскурсии на объекты водоочистных сооружений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО