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Видео: водитель зацепил два припаркованных авто на Искровском и перевернулся

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Сам автомобиль значительно пострадал.

Ночью 9-го июля водитель врезался в два автомобиля на внутридворовой территории на Искровском проспекте. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

"Жертвами" водителя стали две легковушки, которые были припаркованы у дома 6/6. После столкновения "Хендэ" перевернулся. Предполагается, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что водитель перевернувшегося каршеринга на проспекте Культуры сбежал с места ДТП. 

Видео: Piter.TV

Теги: двор, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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