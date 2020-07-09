Видео: водитель зацепил два припаркованных авто на Искровском и перевернулся

Сам автомобиль значительно пострадал.

Ночью 9-го июля водитель врезался в два автомобиля на внутридворовой территории на Искровском проспекте. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

"Жертвами" водителя стали две легковушки, которые были припаркованы у дома 6/6. После столкновения "Хендэ" перевернулся. Предполагается, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что водитель перевернувшегося каршеринга на проспекте Культуры сбежал с места ДТП.

Видео: Piter.TV