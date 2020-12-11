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Видео: водитель маршрутки перепутал дорогу в Мурино и повез пассажиров не туда

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Водитель был уверен, что едет правильно.

Водитель "коммерческого" автобуса повез пассажиров не по тому маршруту. Горожане сразу же взбунтовались и стали указывать водителю дорог. Он в свою очередь утверждал, что дорогу знает. Видео было снято пользователем TikTok.

По информации очевидца, маршрутка выехала со станции метро "Девяткино" на Воронцовский бульвар, после чего вернулась обратно к метро. Таким образом, пассажиров не сразу довезли до места назначения.

Вас не смущает, что вы едете к метро с теми же людьми?

спросила пассажирка.

Некоторые пользователи социальных сетей заступились за водителя и отметили, что причиной ошибки могла стать темнота.

Видео: poltoranin_alex / TikTok

Теги: конфликт, маршрут, маршрутка, мурино, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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