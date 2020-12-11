Видео: водитель маршрутки перепутал дорогу в Мурино и повез пассажиров не туда

Водитель был уверен, что едет правильно.

Водитель "коммерческого" автобуса повез пассажиров не по тому маршруту. Горожане сразу же взбунтовались и стали указывать водителю дорог. Он в свою очередь утверждал, что дорогу знает. Видео было снято пользователем TikTok.

По информации очевидца, маршрутка выехала со станции метро "Девяткино" на Воронцовский бульвар, после чего вернулась обратно к метро. Таким образом, пассажиров не сразу довезли до места назначения.

Вас не смущает, что вы едете к метро с теми же людьми? спросила пассажирка.

Некоторые пользователи социальных сетей заступились за водителя и отметили, что причиной ошибки могла стать темнота.

Видео: poltoranin_alex / TikTok