Видео: водитель маршрутки перепутал дорогу в Мурино и повез пассажиров не туда

Водитель "коммерческого" автобуса повез пассажиров не по тому маршруту. Горожане сразу же взбунтовались и стали указывать водителю дорог. Он в свою очередь утверждал, что дорогу знает. Видео было снято пользователем TikTok.
По информации очевидца, маршрутка выехала со станции метро "Девяткино" на Воронцовский бульвар, после чего вернулась обратно к метро. Таким образом, пассажиров не сразу довезли до места назначения.
Вас не смущает, что вы едете к метро с теми же людьми?
спросила пассажирка.
Некоторые пользователи социальных сетей заступились за водителя и отметили, что причиной ошибки могла стать темнота.
Видео: poltoranin_alex / TikTok
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