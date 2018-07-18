Видео: выборжане рассказывают, стоит ли делать проспект Ленина пешеходным

Корреспондент Piter.TV вышел на улицы Выборга, чтобы узнать, что горожане думают по поводу предложения губернатора области, сделать проспект Ленина пешеходным.

В прошлую пятницу, 13 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборг с официальным визитом. Основной целью его поездки стала инспекция готовности города к проведению праздника Дня Ленобласти. За время прогулки по городу в сопровождении чиновников и журналистов, глава областной администрации сделал несколько интересных заявлений. Так, он пообещал восстановить дом купца Сергеева к 2019 году, а также продолжить реставрцаию Выборга после завершения празднований областного масштаба.

Самым интересным и противоречивым из предложений губернатора стало обещание отреставрировать все дома на проспекте Ленина до 2021 года, а после - сделать проспект пешеходным. В городских группах в социальных сетях развернулись бурные дискуссии того, стоит ли реализовывать эту инициативу и какие есть альтернативные варианты. Множество комментаторов высказалось против идеи и поддержали альтернативное предложение, которое не раз озвучивалось гражданами: сделать пешеходной улицу Крепостную.

Piter.TV совместно с группой "Интересный Выборг" решил внести ясности вопрос и дополнить картину узнав мнение тех, кто гуляет по проспекту Ленина и в прилегающем парке. Результат оказался неожиданным (по крайней мере для корреспондента).

Видео: группа "Интересный Выборг" и Piter.TV