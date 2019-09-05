Видео: Выборжане почтили память жертв трагедии в Беслане

Участники мероприятия зажгли свечи, а также почли память погибших минутой молчания и возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Третьего сентября на площади Выборгских полков прошла траурная акция "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается 3 сентября в память о трагических событиях в Беслане 2004 года, а также в память обо всех жертвах террористических актов и о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Участники мероприятия зажгли свечи, а также почли память погибших минутой молчания и возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Организаторами акции выступили комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи".

Видео: Piter.TV