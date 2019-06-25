Видео: выборгских выпускников наградили медалями "За особые успехи в учении"

Церемония награждения состоялась во Дворце Культуры.

Сегодня во Дворце Культуры наградили выпускников Выборгского района, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении". В этом году на сцену за золотыми медалями поднялись 54 абитуриента. Помимо педагогов и родителей, выпускников пришли поздравить депутаты МО "Город Выборг", главы городских и сельских поселений, руководители общеобразовательных организаций и представители местной администрации. С поздравительными словами на сцене выступили депутаты МО "Город Выборг" Александр Петров и Сергей Кустов.

Сегодня поздравляли выпускников-медалистов. Мне было приятно что меня позвали на праздник. Столько много у нас медалистов, столько надежд что все хорошо будет у нас в будущем. Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"



Как рассказали медалисты, они добились таких успехов в учебе благодаря упорному труду и интересу к знаниям. Кроме того, выпускники уверены, что медали помогут им при поступлении.

Чувство перфекционизма, желание разобраться с теми предметами, которые тебе даже могут не нравиться. Но, в первую очередь, это упорный труд. Зырянов Михаил, выпускник Каменногорского центра образования

Самое трудное не отчаиваться когда что-то не получается. Диана Гранд-Скубик, выпускница Гимназии г. Выборга

Я доволен что получил медаль. Больше всего доволен тем, что это дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ Максим Рыбаков, выпускник школы № 8 г. Выборга

Большинство абитуриентов поступают в Петербургские ВУЗы, но многие из них планируют вернуться в Выборг.

Как получится. Но мне нравится Выборгский район. Все-таки милый дом. Возвращение сюда всегда приятно. Зырянов Михаил, выпускник Каменногорского центра образования

Хотелось бы остаться здесь. Думаю тут тоже есть возможности для роста. Диана, Гранд-Скубик, выпускница Гимназии г. Выборга

Мы надеемся, что отучившись в Петербурге, кто-то вернется назад в Выборг. Это уже как получится. Хотя нам конечно хочется чтобы наши дети возвращались назад. Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"

Фото, видео: Piter.TV