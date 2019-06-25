Видео: выборгских выпускников наградили медалями "За особые успехи в учении"

Сегодня во Дворце Культуры наградили выпускников Выборгского района, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении". В этом году на сцену за золотыми медалями поднялись 54 абитуриента. Помимо педагогов и родителей, выпускников пришли поздравить депутаты МО "Город Выборг", главы городских и сельских поселений, руководители общеобразовательных организаций и представители местной администрации. С поздравительными словами на сцене выступили депутаты МО "Город Выборг" Александр Петров и Сергей Кустов.
Сегодня поздравляли выпускников-медалистов. Мне было приятно что меня позвали на праздник. Столько много у нас медалистов, столько надежд что все хорошо будет у нас в будущем.
Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"
Как рассказали медалисты, они добились таких успехов в учебе благодаря упорному труду и интересу к знаниям. Кроме того, выпускники уверены, что медали помогут им при поступлении.
Чувство перфекционизма, желание разобраться с теми предметами, которые тебе даже могут не нравиться. Но, в первую очередь, это упорный труд.
Зырянов Михаил, выпускник Каменногорского центра образования
Самое трудное не отчаиваться когда что-то не получается.
Диана Гранд-Скубик, выпускница Гимназии г. Выборга
Я доволен что получил медаль. Больше всего доволен тем, что это дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ
Максим Рыбаков, выпускник школы № 8 г. Выборга
Большинство абитуриентов поступают в Петербургские ВУЗы, но многие из них планируют вернуться в Выборг.
Как получится. Но мне нравится Выборгский район. Все-таки милый дом. Возвращение сюда всегда приятно.
Зырянов Михаил, выпускник Каменногорского центра образования
Хотелось бы остаться здесь. Думаю тут тоже есть возможности для роста.
Диана, Гранд-Скубик, выпускница Гимназии г. Выборга
Мы надеемся, что отучившись в Петербурге, кто-то вернется назад в Выборг. Это уже как получится. Хотя нам конечно хочется чтобы наши дети возвращались назад.
Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"
Фото, видео: Piter.TV
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