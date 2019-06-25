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Видео: выборгских выпускников наградили медалями "За особые успехи в учении"

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Церемония награждения состоялась во Дворце Культуры.

Сегодня во Дворце Культуры наградили выпускников Выборгского района, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении".  В этом году на сцену за золотыми медалями поднялись 54 абитуриента. Помимо педагогов и родителей, выпускников пришли поздравить депутаты МО "Город Выборг", главы городских и сельских поселений, руководители общеобразовательных организаций и представители местной администрации. С поздравительными словами на сцене выступили депутаты МО "Город Выборг" Александр Петров и Сергей Кустов. 

Сегодня поздравляли выпускников-медалистов. Мне было приятно что меня позвали на праздник. Столько много у нас медалистов, столько надежд что все хорошо будет у нас в будущем.

Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"


Как рассказали медалисты, они добились таких успехов в учебе благодаря упорному труду и интересу к знаниям. Кроме того, выпускники уверены, что медали помогут им при поступлении. 

Чувство перфекционизма, желание разобраться с теми предметами, которые тебе даже могут не нравиться. Но, в первую очередь, это упорный труд.

Зырянов Михаил, выпускник Каменногорского центра образования

 

Самое трудное не отчаиваться когда что-то не получается.

Диана Гранд-Скубик, выпускница Гимназии г. Выборга

 

Я доволен что получил медаль. Больше всего доволен тем, что это дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ

Максим Рыбаков, выпускник школы № 8 г. Выборга 

Большинство абитуриентов поступают в Петербургские ВУЗы, но многие из них планируют вернуться в Выборг.

Как получится. Но мне нравится Выборгский район. Все-таки милый дом. Возвращение сюда всегда приятно.

Зырянов Михаил, выпускник Каменногорского центра образования 

 

Хотелось бы остаться здесь. Думаю тут тоже есть возможности для роста.

Диана, Гранд-Скубик, выпускница Гимназии г. Выборга

 

Мы надеемся, что отучившись в Петербурге, кто-то вернется назад в Выборг. Это уже как получится. Хотя нам конечно хочется чтобы наши дети возвращались назад.

Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"

Фото, видео: Piter.TV 

Теги: выборг, выпускники, золотая медаль, ленинградская область, новости выборга, поступление в вузы
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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