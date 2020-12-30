Видео: в школе Выборгского района ввели в эксплуатацию новое отопительное оборудование

Модернизацию теплосистемы школы провели в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области".

25 декабря в Житковской школе ввели в эксплуатацию новое энергоэффективное оборудование. Согласно оценкам, это позволит значительно сократить затраты на отопление.

На церемонии открытия присутствовали представители администрации Выборгского района, Центра энергосбережения Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области.

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко отметил, что Выборгский район готов и дальше внедрять энергоэффективные объекты и планирует продолжать мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения. В планах – модернизация других объектов образования: в п. Кирилловское, Лесогорский, Вещево.

Было также отмечено, что в Ленинградской области существует потенциал развития альтернативных способов теплоснабжения зданий. Заменой традиционных источников тепловой энергии, а именно газовых, жидкостных и твердотопливных котлов, прямого электрического отопления, может стать теплонасосная система теплоснабжения.

