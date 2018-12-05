Видео: в районе Токсово разбитая иномарка перекрыла дорогу

На участке столкнулись три автомобиля.

В четверг, 21 февраля, на Ленинградском шоссе произошло массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария произошла в районе Токсово. На столкнулись три иномарки. В результате одну из машин-участниц ДТП развернуло, что полностью перекрыло встречную полосу движения. Остальные автомобилисты вынуждены объезжать место аварии по обочине. Очевидцы сообщили, что движение на участке сильно затруднено, автобус пока не может проехать.

По факту происшествия проводится проверка. Данные о пострадавших уточняются.

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Видео: Piter.TV