Видео: на Октябрьской набережной "Хендай" смял "Киа", есть пострадавшие

Виновник ДТП выехал на встречную полосу.

В четверг, 21 февраля, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Как стало известно, авария произошла примерно в половину десятого утра на Октябрьской набережной, 38. На участке автомобиль врезался "Киа". По информации правоохранительных органов 30-летний водитель "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу, где "в лоб" столкнулся с "Киа" с 40-летней женщиной за рулем. В результате аварии оба человека были госпитализированы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, женщины – средней тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.



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Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"