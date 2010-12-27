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На станции "Кировский завод" до апреля будут ремонтировать эскалаторы
Сегодня, 11:22
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nastya960

На станции "Кировский завод" до апреля будут ремонтировать эскалаторы

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По будням вход в метро будет закрыт с 17:00 до 18:00.

Режим работы станции метро "Кировский завод" будет в скором времени изменен из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Ограничения вступают в силу 25 февраля (понедельник) и завершатся только 8 апреля (понедельник). По будням вход в метро будет закрыт с 17:00 до 18:00. На станции будут модернизировать эскалаторы.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по модернизации эскалаторов и заранее планировать маршрут поездок.

пресс-служба петербургского метрополитена

Ранее петербургский метрополитен раскрыл значение знака "Остановка первого вагона".
Фото: Piter.TV

 

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Теги: кировский завод, метрополитен, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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