На станции "Кировский завод" до апреля будут ремонтировать эскалаторы

По будням вход в метро будет закрыт с 17:00 до 18:00.

Режим работы станции метро "Кировский завод" будет в скором времени изменен из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Ограничения вступают в силу 25 февраля (понедельник) и завершатся только 8 апреля (понедельник). По будням вход в метро будет закрыт с 17:00 до 18:00. На станции будут модернизировать эскалаторы.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по модернизации эскалаторов и заранее планировать маршрут поездок. пресс-служба петербургского метрополитена

Ранее петербургский метрополитен раскрыл значение знака "Остановка первого вагона".

Фото: Piter.TV