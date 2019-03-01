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Видео: в поселке Красносельское, Выборгского района открылся долгожданный спортивный зал

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Спортивный зал был обновлен в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Поселок Красносельское, известный в Выборгском районе своим масштабным племенным предприятием "Смена" отпраздновал открытие обновленного спортивного зала, расположившегося в поселковом Доме культуры. В течение 10 лет зал не функционировал и требовал очень серьезного ремонта. Наконец, этот ремонт состоялся. По словам главы поселения, благодарить за столь долгожданное открытие стоит федеральную программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

В поселке уже действуют несколько спортивных секций. В обновленном спортивном зале планируется открытие тренажерного клуба, кружка аэробики и фитнеса, а также секции бокса.

В первый же день в обновленном спортивном зале выступила местная группа брейк-дансеров, а также молодые боксеры. Прибыл в зал и священник, отец Андрей, чтобы провести обряд освящения обновленного простанства.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, красносельское, открытие, спорт, спортивный, спортивный зал
Категории: Выборг, Картина дня,

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