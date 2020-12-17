Видео: в библиотеке Алвара Аалто открыта выставка «Волшебные мгновенья Рождества»

На выставке представлены работы самодеятельных коллективов, которые заботятся о сохранении русских традиций.

Библиотека Алвара Аалто в 2020 году впервые присоединилась к социально-культурному проекту "Рождество без границ". В этом году большее количество мероприятий пройдет в режиме онлайн, но выставка "Волшебные мгновенья Рождества" - исключение.

Посетителей порадуют работы декоративно-прикладного искусства мастеров из Гатчинского, Сланцевского, Приозерского и Выборгского районов.

Работы умельцев выполнены в различных техниках: войлоковаляние, лоскутное шитье, бисероплетение, ткачество. Организаторы выставки отметили, что во время посещения соблюдаются все санитарные требования. Единовременно посетить выставку могут до 25 человек.

Нам очень хотелось, чтобы выставка состоялась. Поэтому мы организовали работу таким образом, что мы сами ездили за работами, сами привозили, чтобы минимизировать контакт, который может быть не безопасен. Галина Цветкова, начальник отдела культуры администрации МО "Выборгский район".

Отметим, что выставка будет открыта до 25 декабря.

