Видео: в библиотеке Аалто презентовали книгу, посвященную истории Аландских островов

В библиотеке Аалто представили книгу, рассказывающую историю небольшого автономного архипелага, состоящего в составе Финляндии, Аландских островов.

В выборгской городской библиотеке А. Аалто состоялась презентация новой книги Алексея Вострова "Аланды. Острова мира и раздора". В книге рассказывается история Аландских островов, небольшого автономного архипелага, состоящего в составе Финляндии. В своей монографии автор разобрал все исторические этапы, через которые прошли Аланды. В разные исторические периоды, данные острова были частью Швеции, Российской империи и Финляндии.

Сам Алексей Востров работает преподавателем математики в Политехническом институте. Как он рассказал после презентации, интерес к истории Финляндии и в частности, Аландских островов пришел к нему после того, как он однажды заблудился в Хельсинки. Тогда будущий автор книги с удивлением открыл для себя, что уличные таблички в Финляндии написаны на двух языках: финском и шведском. Впоследствии, Алексей выучил шведский язык, историю соседней страны и даже издал три исторические монографии.

Видео: Piter.TV