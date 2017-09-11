Видео: в Воронеже теленок устроил "забег" по проезжей части

В сети появилось видео, как в Воронеже по проезжей части бегал теленок.

В сети появилось видео, как в Воронеже по проезжей части навстречу машинам бежал теленок.



СМИ сообщают, что животное заметили днем 11 сентября на проспекте Патриотов. Судя по видео, теленок двигался по встречной полосе и мешал проезду автомобилистов.



Некоторые пользователи сети посмеялись над ситуацией, другие же искренне посочувствовали животному.



Также сообщается, что позже была найдена хозяйка теленка, которая забрала животное.



Видео: ВКонтакте/Лиза Росс



