Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 18:50
0
TretyakovaS
138
Код вставки плеера

Видео: в Воронеже теленок устроил "забег" по проезжей части

0
 
 

В сети появилось видео, как в Воронеже по проезжей части бегал теленок.

В сети появилось видео, как в Воронеже по проезжей части навстречу машинам бежал теленок.

СМИ сообщают, что животное заметили днем 11 сентября на проспекте Патриотов. Судя по видео, теленок двигался по встречной полосе и мешал проезду автомобилистов.

Некоторые пользователи сети посмеялись над ситуацией, другие же искренне посочувствовали животному.

Также сообщается, что позже была найдена хозяйка теленка, которая забрала животное.

Видео: ВКонтакте/Лиза Росс

Теги: в сети появилось видео , видео теленок бегал по проезжей части , новости воронежа , новости россии , появилось видео
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5