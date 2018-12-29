Видео: в Военно-историческом центре Карельского перешейка появилась "блокадная комната"

В частном военном музее появилась экспозиция, посвященная тяжелым будням Ленинградцев в период 900-дневной осады города.

В стенах Военно-исторического центра Карельского перешейка (также известного, как Военный музей Карельского перешейка) открылась новая выставка. Темой для выставки стал 900-дневный период блокады Ленинграда.

На новой экспозиции представленеы узнаваемые предметы быта и интерьеров осажденного города, а также рассказаны истории людей, выживших и оставивших свою жизнь в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

Многие экспонаты были переданы в частный музей лично жителями города, выжившими в тот тяжелый период. Так, среди прочего, на выставке имеется печка-буржуйка и набор подручных материалов, служивших для неё топливом.

Видео: Piter.TV