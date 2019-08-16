Видео: в Выборгском ЗАГС чествовали юбиляров бриллиантовой свадьбы

Пару, прожившую в браке 60 лет поздравили дети, родственники, сотрудники ЗАГС, а также глава городской администрации.

Перман Генрих Анатольевич и Раиса Федоровна прожили в законном браке уже 60 лет. Дожившую в любви и единении до такой невероятной цифры семейную пару сегодня поздравляли в Выборгском отделении ЗАГС.

В торжественной обстановке супружеская пара со стажем смогла снова посмотреть друг на друга теми глазами, которыми они смотрели 60 лет назад. Генрих Анатольевич смог вновь увидеть в своей жене юную невесту, а Раиса Федоровна – взглянуть на мужа как на жениха, который когда-то давно предложил её скрепить их союз законным браком.

Кроме детей, родственников и сотрудников ЗАГС пару поздравил и глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Геннадий Орлов. От его имени паре были вручены памятные медаль и грамота.

Видео: Piter.TV