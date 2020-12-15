Видео: в Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу»

Гостями церемонии закрытия в кинотеатре "Выборг-Палас" стали глава Ленобласти Александр Дрозденко и бывший министр культуры Владимир Мединский.

13 декабря в Выборге состоялась торжественная церемония закрытия кинофестиваля "Окно в Европу". В этом году традиционный фестиваль кино в Выборге проходил в закрытом формате. Завершающий день также не стал исключением. Причина в коронавирусных ограничениях, действующих на территории области.

На церемонии закрытия был показан фильм "Зоя".Картину о военном подвиге Героини Советского Союза Зои Космодемьянской представили помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, исполнительница главной роли Анастасия Мишина и режиссер Максим Бриус.

Кинофестиваль "Окно в Европу" всегда имел собственное лицо, фестиваль необычный, но я обратил внимание, что в этом году много фильмов, связанных с военной, исторической тематикой. Может, это естественно, потому что год памяти и славы. Хотелось бы, чтобы в будущем было больше фильмов о нашей сегодняшней жизни, о современном дне. Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель российского военно-исторического общества

Приветствовал участников фестиваля и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса организаторы справились со всеми сложностями. Также он сообщил хорошую новость о том, что кинофестиваль включен в национальный проект "Культура".

Очень знаково то, что мы завершаем этот год фестивалем "Окно в Европу", который в Выборге состоялся в 28 раз. Было очень много сомнений, переживаний по проведения фестиваля, но все-таки разум и интерес к российскому кино победили. Фестиваль "Окно в Европу" включен в нацпроект "Культура". Это и признание, и поддержка на ближайшие годы". Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Отметим, что главный приз в игровом кино достался фильму "Черный снег" Степана Бурнашева. В неигровом кино лучшим признан фильм Константина Селина "Верните мои руки". Лучшим анимационным фильмом стала работа Дмитрия Геллера "Хозяйка Медной горы".