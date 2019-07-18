Видео: в Выборге стартует проект "Суббота выборгского школьника"

С сентября 10-классники будут в обязательном порядке проходить дополнительные курсы, выбрать которые ученики выборгских школ смогут на свое усмотрение.

С 1 сентября 2019 года начинает свою работу в Выборге масштабный проект "Суббота выборгского школьника". Каждый ученик 10 класса с целью профориентационной подготовки будет посещать выбранные им курсы по субботам. На сегодняшний день образовательными учреждениями разработано 24 курса. 347 обучающихся уже сделали свой выбор.

Это обязательно для каждого, кто поступил в 10 класс выборгских образовательных организаций. Курс добровольно выбирается, поэтому мы очень рассчитываем, что дети получат максимально большой объем знаний и умений. Занятия предполагают проведение мастер-классов, тренингов, практических и лабораторных работ. И самое главное, что каждый сможет получить профессиональные пробы по выбранному направлению. Наталья Данилова, директор школы № 37 г. Выборга

Курсы имеют различную направленность. Так, например, есть программа по 3D-моделированию, лингвистике, медицине, журналистике и многие другие.

Так как наша школа имеет инженерное направление, то мы предложили программы, связанные с компьютерными технологиями. Это "Интернет вещей" - направление, набирающее обороты в образовании и системе промышленного производства. Это системное администрирование, а также 3D-моделирование. Наталья Данилова, директор школы № 37 г. Выборга

Вся подробная информация расположена на сайте 37 школы, где в удобном навигационном режиме можно ознакомиться со всеми программами, которые предоставляют образовательные учреждения города. Желающие записаться смогут также сделать это на сайте.

Фото, видео: Piter.TV