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Видео: в Выборге вспомнили подвиг Константина Шестакова

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Сегодня в Выборге прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине совершения подвига Героем Советского Союза Константином Шестаковым.

Сегодня в Выборге прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине совершения подвига Героем Советского Союза Константином Шестаковым. В них приняли участие представители общественной организации "Офицеры 30 Гвардейского Армейского Корпуса", совета ветеранов Выборгского района, военнослужащие, кадеты, жители нашего города.

Почетными гостями мероприятия стали родственники Константина Шестакова – его племянник - офицер запаса, полковник Владимир Шестаков с женой, дочерью и внучкой.

На площади Выборгских полков состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы".

Затем почетные гости встретились с главой муниципального образования "Выборгский район" Дмитрем Никулиным.

Он отметил, что жители Выборга – Города Воинской Славы свято хранят память о тех, кто ценой своей жизни сражался за нашу Родину, за право жить под мирным небом.

В выставочном зале "Выборг – город Воинской славы" прошла экскурсия и демонстрация  фильма "Военно-патриотический маршрут "Тропа героя Советского Союза Константина Шестакова".

Затем участники посетили место совершения подвига Героя. На высоте 43,2 состоялся митинг и  возложение цветов к памятному знаку. На аллее "Подвигом гордимся" были  высажены саженцы дуба.

Видео: Piter.TV

Теги: новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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