Видео: в Выборге вспомнили подвиг Константина Шестакова

Сегодня в Выборге прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине совершения подвига Героем Советского Союза Константином Шестаковым.

Сегодня в Выборге прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине совершения подвига Героем Советского Союза Константином Шестаковым. В них приняли участие представители общественной организации "Офицеры 30 Гвардейского Армейского Корпуса", совета ветеранов Выборгского района, военнослужащие, кадеты, жители нашего города.

Почетными гостями мероприятия стали родственники Константина Шестакова – его племянник - офицер запаса, полковник Владимир Шестаков с женой, дочерью и внучкой.

На площади Выборгских полков состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы".

Затем почетные гости встретились с главой муниципального образования "Выборгский район" Дмитрем Никулиным.

Он отметил, что жители Выборга – Города Воинской Славы свято хранят память о тех, кто ценой своей жизни сражался за нашу Родину, за право жить под мирным небом.

В выставочном зале "Выборг – город Воинской славы" прошла экскурсия и демонстрация фильма "Военно-патриотический маршрут "Тропа героя Советского Союза Константина Шестакова".

Затем участники посетили место совершения подвига Героя. На высоте 43,2 состоялся митинг и возложение цветов к памятному знаку. На аллее "Подвигом гордимся" были высажены саженцы дуба.

Видео: Piter.TV