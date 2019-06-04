Видео: в Выборге стартовал ремонт дорог

В настоящее время осуществляется подготовка поверхности дороги по ул. Михайловской к последующей укладке нового покрытия.

В Выборге начался дорожный ремонт. Согласно муниципальным контрактам предстоит асфальтировать три улицы: ул. Михайловскую, ул. Октябрьскую и ул. Уральскую. Подрядчик приступил к исполнению работ.

В настоящее время осуществляется подготовка поверхности дороги по ул. Михайловской к последующей укладке нового покрытия.

По остальным объектам, запланированным на ремонт в текущем году, проходят конкурсные процедуры. Предстоит отремонтировать ул. Весенний поток и ул. Западную.

Продолжается ямочный ремонт. В период с 1 по 3 июня произведен ремонт по ул. Некрасова, ул. Большая Прорубная, периметр у Вокзальной площади, заезд на автовокзал, межквартальный проезд к школе № 8. В списке еще ул. Большая Каменная, ул. Южный Вал, ул. Кривоносова (мост через бухту "Радуга"), проезд к ВТК, съезд к роднику со Светогорского шоссе и территория парковки у родника.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО