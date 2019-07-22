Видео: в Выборге стало на 52 государственных служащих больше

Именно столько студентов-заочников получили дипломы о высшем образовании в Академии государственной службы.

Выпускники заочного отделения Выборгского филиала РАНХиГС получили долгожданные дипломы. Торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам 2019 года заочной формы обучения состоялась в минувшую пятницу.

В праздничном мероприятии принял участие глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Вы нашли время работу совместить с учебой. И это вызывает уважение. Я могу сказать одно - академия вам дала расширенные знания. Даже если вы будете работать не по специальности, я уверен в том, что вы сможете сориентироваться. Если кто-то захочет работать в муниципальной службе, мы вас приглашаем! Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Также новоиспеченных специалистов пригласили на работу в Службу судебных приставов и в Выборгскую таможню.

Выпускники поблагодарили преподавателей за полученные знания, а также поделились, почему несколько лет назад решили поступать именно в Выборгский филиал Академии госслужбы.

Я выбрала это учебное учреждение потому что оно очень солидное. Светлана Головина, выпускница Выборгского филиала РАНХиГС

Потому что это серьезная Академия, она дает возможность открытия многих дверей. Сергей Александров, выпускник Выборгского филиала РАНХиГС

В этом году дипломы о высшем образовании получили 52 студента заочной формы обучения, из них два человека окончили Академию с отличием.

Фото, видео: Piter.TV