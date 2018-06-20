Видео: в Выборге состоялась презентация весенне-летних мероприятий

На встрече прошло обсуждение новостей туристской сферы и проведения весенне-летних мероприятий на территории Выборгского района и Лаппеенранты.

Сегодня в здании Совета депутатов для представителей средств массовой информации и турфирм Выборгского района прошла презентация весенне-летних мероприятий приграничных территорий: г. Выборга и г. Лаппеенранты. Участниками мероприятия также стали представители администрации МО "Выборгский район", мэрии Лаппеенранты, специалисты туристической, культурной и бизнес-сферы.

Первой с презентацией выступила директор ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг. Она рассказала про планы на развитие пассажирской туристической инфраструктуры на территории порта в Выборге и возможности регулярной круизной навигации.

Имеются предварительные договоренности с партнерами стран Балтийского региона по приему пассажирских судов, что предполагает развитие водной туристической инфраструктуры. У нас есть год на подготовку базы. В октябре мы приступаем к реструктурному ремонту порта. Что касаемо работы над брендом, то этим мы занимаемся уже сейчас". Ольга Ансберг, генеральный директор ООО "Порт Логистик"

На встрече представитель мэрии г. Лаппенранта Мирка Рахман и руководитель инфо-центра г. Лаппеенранты Алла Ниеми рассказали про весенне-летние мероприятия своего региона.

С презентацией мероприятий Выборгского района на текущий год выступили начальник отдела культуры администрации МО "Выборгский район" Галина Цветкова и начальник отдела туризма администрации МО "Выборгский район" Петр Фомин.

Так, этим летом в Выборге традиционно пройдет множество фестивалей, среди которых музыкальные, гастрономические, исторические и другие. В частности:

18 мая - ночь музеев в Выборге

27 июня на городском пляже пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи.

Со 2 по 4 августа пройдет международный фестиваль "Кукушка"

2-8 августа - фестиваль российского кино "Окно в Европу".

23- 25 августа - музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга".

В июле в Выборгском замке пройдет военно-исторический фестиваль День Святого Олафа. Это действительно интересное мероприятие, в России одно из знаковых. В конце июля состоится гастрономический фестиваль "Выборгский пикник". В августе - начале сентября будет проводиться второй фестиваль водного туризма. В прошлом году он был проведен впервые и блин не оказался комом. Петр Фомин, начальник отдела туризма администрации МО "Выборгский район"

Кроме того, 12 июня, в День России, на Красной площади состоится концерт джаз-оркестра, а 17 августа пройдет празднование дня города.

Видео: Piter.TV