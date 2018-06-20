Видео: в Выборге разработаны новые туристические проекты

Презентация проектов состоялась на совещании координационного совета по развитию туризма.

Сегодня в малом зале заседаний совета депутатов прошла встреча координационного совета по развитию туризма на территории МО "Выборгский район".

На заседании обсуждались общие вопросы развития туризма в городе и районе. Так, туризм планируется развивать в нескольких направлениях: семейный туризм, культурно-познавательный, экологический, бизнес-туризм и водный туризм. По последнему направлению с докладом и презентацией проекта "Королевская гавань" выступила генеральный директор ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг.

"Королевская гавань" - это открытый бренд морского туризма в Выборге. Имеются предварительные договоренности с партнерами стран Балтийского региона по приему пассажирских судов, что предполагает развитие водной туристической инфраструктуры. У нас есть год на подготовку базы. В октябре мы приступаем к реструктурному ремонту порта. Что касаемо работы над брендом, то этим мы занимаемся уже сейчас". Ольга Ансберг, генеральный директор ООО "Порт Логистик"

Данный проект реализуется совместно с органами местного самоуправления, с торгово-промышленной палатой Ленинградской области и профильными комитетами правительства региона.

Помощник главы администрации МО "Выборгский район" Олег Лиховидов на встрече представил совету проект создания города-музея на территории исторического поселения Выборга. Основной задачей проекта является сохранение культурного наследия и приспособление их под современное использование, а также, повышение разнообразия туристических услуг. Для этого в проекте предусмотрено изменение существующих границ города-музея и разработка охранных зон.

Сейчас в границы города-музея у нас входит каменный город, входит Папула, Батарейная гора и проходит граница по Военкомату в сторону Папулы. Территория гигантская. На территории располагаются более 3 тысяч зданий. Поэтому предлагается сократить границу города-музея и ограничить ее территорию в рамках старого города. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район"

Также Олег Лиховидов рассказал об организации велотуризма на территории Смоляного мыса. На береговой части мыса, согласно проекта благоустройства, предусмотрены велосипедные дорожки. Именно это место, согласно проведенному анализу, в городе пользуется особой популярностью среди велосипедистов.

Видео: Piter.TV