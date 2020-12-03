Видео: в Выборге прошло заседание глав городских и сельских поселений

Участники заседания обсудили организацию Всероссийской переписи населения 2020 года, особенности проведения общероссийского Дня приема граждан, эпидемиологическую обстановку в Выборгском районе.

2 декабря в Выборге прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений. В нем приняли участие советник губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский, глава районной администрации Ильдар Гилязов, его заместитель – Андрей Голобородько.

Начальник отдела государственной статистики в г. Выборге Ирина Кузьмина рассказала о подготовке ко Всероссийской переписи населения. По ее словам, для проведения переписи планируется принять на работу 544 человека.

Также она обратилась к главам администраций городских и сельских поселений с просьбой продумать логистику перемещения переписного персонала и маршруты доставки переписчиков к счетному участку. В Выборгском районе будут размещены 59 переписных и стационарных участков, из них в Выборге – 24.

Об особенностях организации и проведения Общероссийского Дня приема граждан рассказал начальник отдела информационных технологий и защиты информации районной администрации Евгений Финатов. Он обратил внимание на то, что обязательно нужно заранее записываться на прием и соблюдать санитарно-противоэпидемические меры.

Участникам совещания также была предоставлена информацию об оперативной обстановке по распространению новой коронавирусной инфекции и результатах работы на территории Выборгского района.