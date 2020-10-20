Видео: в Выборге прошел День гимназиста

Новоиспеченным гимназистам вручили именное свидетельство и значок.

19 октября в Выборгской гимназии прошло посвящение в гимназисты. Учителя, ученики и их родители готовились к празднику полтора месяца. Старшеклассники подготовили для юных гимназистов выступления, провели конкурсы. Затем, в торжественной обстановке, прошла церемония посвящения, на которой ученики прочитали клятву гимназиста и исполнили гимн гимназии.

С 1992 года, 19 октября мы отмечаем день гимназии, гимназиста. Это традиционный праздник, приходят первоклашки посвящаться в гимназисты. В первых классах в этом году 64 человека и свыше 20 ребят, пришедших из других школ. Ребята прошли огонь, воду и медные трубы и получили свой гимназический билет и значок. Марина Петрова, директор гимназии г. Выборга.

Вновь прибывших педагогов также посвятили в гимназисты. По словам Марины Петровой, в этом году в гимназию пришли 4 новых педагога: психолог, учитель английского языка, учитель начальной школы, библиотекарь.

Марина Петрова также добавила, что в сложный эпидемиологический период гимназия соблюдает все меры безопасности: педагоги ходят в масках, дети и взрослые часто моют руки, регулярно проветриваются и дезинфицируются помещения.